Honda Civic, 40 günde üçüncü kez zamlandı: İşte fiyat listesi

Honda, teknolojisi ve sportif sürüş deneyimi ile segmentinde öne çıkan Civic modellerinin fiyatlarını haziran ayıyla birlikte güncelledi. İşte güncel Honda Civic fiyatları...

Teknolojisinde Honda mühendisliği imzasını taşıyan ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Honda Civic modelleri, her ne kadar ülkemizde oldukça popüler olsa da fiyatlar yükselmeye devam ediyor.

Honda Civic Sedan, şu anda iki farklı motor seçeneği ve üç farklı versiyonla Türkiye'de yollara çıkıyor.

Bir önceki neslinde de olan 182 PS gücünde 240 Nm tork üreten Turbo benzinli motor, performanslı ve atik bir sürüş sağlarken; 129 PS güce ve 180 Nm torka sahip yeni nesil Turbo LPG’li motor ise daha güçlü ve ekonomik bir sürüş sunuyor.

Civic Sedan ailesi; Elegance, Premium ve Executive+ olarak belirlenmiş donanım seçenekleriyle ülkemizde satışa sunuluyor.

Yeni Honda Civic fiyat listesi - Haziran 2022

2022 Haziran ayı itibarıyla belirlenen Honda Civic fiyatlarına baktığımızda yine zam geldiğini görüyoruz. Böylelikle yeni Civic modelleri, son 40 günde üçüncü kez zamlanmış oldu.

Örneğin, 2022 model Honda Civic Sedan'ın giriş versiyonu nisan ayında 570 bin 800 TL seviyesindeydi. Mayıs ayında aynı versiyonun fiyatı 593 bin 700 TL'ye yükseldi ve mayıs sonunda bu fiyat 629 bin 400 TL'ye kadar çıktı.

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium

2022 Ocak: 522 bin 675 TL

2022 Nisan: 570 bin 800 TL

2022 Mayıs: 593 bin 700 TL

2022 Haziran: 679 bin 800 TL

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance -

2022 Ocak: 572 bin 875 TL

2022 Nisan: 625 bin 600 TL

2022 Mayıs: 650 bin 700 TL

2022 Haziran: 745 bin TL

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+

2022 Ocak: 614 bin 775 TL

2022 Nisan: 671 bin 400 TL

2022 Mayıs: 705 bin TL



2022 Haziran: 807 bin 100 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance

2022 Ocak: 561 bin 775 TL

2022 Nisan: 625 bin 600 TL

2022 Mayıs: 650 bin 700 TL

2022 Haziran: 745 bin TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+