Honda Civic, 50. yaşını kutluyor

Honda’nın 1972 yılından bu yana dünya genelinde 27,5 milyondan fazla satış adedine ulaşan Civic modeli, 50 yaşında.

Teknolojisinde Honda mühendisliği imzasını taşıyan ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Honda Civic modelleri, ülkemizde oldukça popüler.

Honda’nın 1972 yılından bu yana dünya genelinde 27,5 milyondan fazla satış adedine ulaşan Civic modeli, 11’inci nesli ile 50’nci yaşını kutluyor.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Civic’in ilk neslindeki temel ilkeler, tüm jenerasyonlar boyunca korundu.

Civic’in uzun yıllardır popülerliğini korumasının temelinde ise Honda mühendislerinin 50 yıldır geliştirdiği ileri teknolojiler yer alıyor.

AA'da yer alan habere göre, Honda Motor Europe Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner, Honda Civic’in tüketiciler tarafından ilk neslinden beri çok beğenilen bir model olmasından duydukları mutluluğu ifade ederek, Civic’in 11’inci neslinde ilk nesildeki işlevsellik, konfor gibi temel tasarım felsefesinin devam ettiğini belirtti.

50 yıllık geçmiş

50 yıllık köklü bir geçmişe dayanan 11’inci nesil Civic, üstün performans ve verimliliği, geliştirilmiş konfor seviyesi, çekici dış tasarımı ve kullanılabilirlik özelliklerini bünyesinde harmanlıyor.

Bu nesil, aynı zamanda Honda için Avrupa'da önemli bir kilometre taşını temsil etmesiyle öne çıkıyor.

Yeni Civic e:HEV modeli üstün yakıt ekonomisi, verimlilik, üstün performans ve sürüş dinamiklerini bir arada sunuyor.