Honda Civic aralık ayı güncel fiyat listesi ve öne çıkan özellikler

Honda, teknolojisi ve sportif sürüş deneyimi ile segmentinde öne çıkan Civic modellerinin fiyat listesini aralık ayına özel güncelledi.

Teknolojisinde Honda mühendisliği imzasını taşıyan, standart versiyonlarında zengin donanım paketleri sunan, sürüş performansı ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Honda Civic modelleri, oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Honda Civic Sedan, şu anda iki farklı motor seçeneği ve üç farklı versiyonla satışa sunuluyor.

Bir önceki neslinde de olan 182 PS gücünde 240 Nm tork üreten Turbo benzinli motor, performanslı ve atik bir sürüş sağlarken; 129 PS güce ve 180 Nm torka sahip yeni nesil Turbo LPG’li motor ise, önceki nesillerinden aldığı ilhamla çok daha güçlü, teknolojik ve ekonomik bir sürüş sunuyor.

Civic Sedan ailesinin donanım seviyeleriyse Elegance, Premium ve Executive+ olarak belirlendi.

YERLİ ÜRETİM CIVIC KALMADI

Honda, Civic modellerinin üretildiği Gebze'deki fabrikasında üretimi geçtiğimiz haftalarda tamamen durdurmuş ve fabrikayı kapatmıştı.

Türkiye'de üretilen Civic modelleri, artık yerini ithal modellere bıraktı. Geçtiğimiz ekim ayından itibaren artık ülkemizdeki Civic modellerinin hepsi ithal.

YENİ HONDA CIVIC FİYAT LİSTESİ - ARALIK 2021

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium - 522 bin 400 TL

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance - 572 bin 600 TL

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+ - 614 bin 500 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance - 561 bin 500 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ - 607 bin 500 TL