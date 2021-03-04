Honda Civic, CR-V ve HR-V modellerinde mart ayına özel fırsatlar

Honda, teknolojisi ve sportif sürüş deneyimi ile segmentinde öne çıkan Civic modellerine sahip olmak isteyenler için mart ayında kampanyalar sunuyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren otomobil üreticileri, yeni yılla birlikte çeşitli kampanyalar düzenleyerek eski günlerine dönmenin planlarını yapıyor.

Biz de ülkemizdeki araç üreticilerinin sunduğu kampanyaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

HONDA CIVIC MODELLERİNDE MART KAMPANYASI

Honda, teknolojisi ve sportif sürüş deneyimi ile segmentinde öne çıkan Civic modellerine sahip olmak isteyenler için mart ayı kampanyasını duyurdu.

Honda; Civic, CR-V ve HR-V modelleri için mart ayına özel kredi kampanyası sunuyor.

Honda Civic Sedan modellerinde, mart ayı boyunca 90 bin liralık kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranı ile 12 ay taksitli ödeme seçeneği sunuluyor.

HONDA CR-V VE HR-V

Honda CR-V modeline sahip olmak isteyenlere mart ayında 100 bin liraya kadar kredi imkanı faizsiz ve 12 ay vadeli sağlanırken, markanın kompakt SUV pazarındaki temsilcisi HR-V modelinde ise mart ayı boyunca 70 bin lira kredi kullanımına yüzde 0,80'den başlayan faiz oranı ile 15 ay taksit seçeneği sunuluyor.

FİYATLAR

2021 model Honda Civic Sedan fiyatı 1.6 litre benzin + otomatik kombinasyonu Elegance paketiyle birlikte 285 bin 900 TL'den başlıyor.

CR-V'nin başlangıç fiyatı ise 1.5 litre VTEC turbo benzinli + otomatik kombinasyonu ve Elegance paketiyle 438 bin TL.