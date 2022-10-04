Honda Civic ekim ayı fiyat listesi ve son aylardaki fiyat değişimi

Honda, teknolojisi ve sportif sürüş deneyimi ile segmentinde öne çıkan Civic modellerinin fiyatlarını ekim ayında artırdı. İşte güncel Honda Civic fiyatları...

Teknolojisinde Honda mühendisliği imzasını taşıyan ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Honda Civic modelleri, ülkemizde oldukça ilgi görüyıor.

Otomobilin bir önceki neslinde de olan 182 PS gücünde 240 Nm tork üreten Turbo benzinli motor, performanslı ve atik bir sürüş sağlarken; 129 PS güce ve 180 Nm torka sahip yeni nesil Turbo LPG’li motor ise, önceki nesillerinden aldığı ilhamla çok daha güçlü, teknolojik ve ekonomik bir sürüş sunuyor.

Civic Sedan ailesi; Elegance, Premium ve Executive+ olarak belirlenmiş donanım seçenekleriyle karşımıza çıkıyor.

Yeni Honda Civic fiyat listesi - Ekim 2022

2022 Eylül ayı itibarıyla belirlenen Honda Civic fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmamıştı. Ancak ekim ayının gelmesiyle fiyat listesinin zamlandığını görüyoruz.

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium

2022 Ocak: 522 bin 675 TL

2022 Nisan: 570 bin 800 TL

2022 Mayıs: 593 bin 700 TL

2022 Haziran: 679 bin 800 TL

2022 Temmuz: 727 bin 400 TL

2022 Ağustos: 749 bin 300 TL

2022 Eylül: 749 bin 300 TL

2022 Ekim: 771 bin 800 TL

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance -

2022 Ocak: 572 bin 875 TL

2022 Nisan: 625 bin 600 TL

2022 Mayıs: 650 bin 700 TL

2022 Haziran: 745 bin TL

2022 Temmuz: 797 bin 200 TL

2022 Ağustos: 821 bin 200 TL

2022 Eylül: 821 bin 200 TL

2022 Ekim: 845 bin 900 TL

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+

2022 Ocak: 614 bin 775 TL

2022 Nisan: 671 bin 400 TL

2022 Mayıs: 705 bin TL

2022 Haziran: 807 bin 100 TL

2022 Temmuz: 863 bin 600 TL

2022 Ağustos: 889 bin 600 TL

2022 Eylül: 889 bin 600 TL

2022 Ekim: 916 bin 300 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance

2022 Ocak: 561 bin 775 TL

2022 Nisan: 625 bin 600 TL

2022 Mayıs: 650 bin 700 TL

2022 Haziran: 745 bin TL

2022 Temmuz: 782 bin 300 TL

2022 Ağustos: 805 bin 800 TL

2022 Eylül: 805 bin 800 TL

2022 Ekim: 830 bin TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+