Honda Civic eylül ayı güncel fiyat listesi ve öne çıkan özellikler

Honda, teknolojisi ve sportif sürüş deneyimi ile segmentinde öne çıkan Civic modellerinin fiyat listesini güncelledi. İşte güncel Civic fiyatları...

Teknolojisinde Honda mühendisliği imzasını taşıyan, standart versiyonlarında zengin donanım paketleri sunan, sürüş performansı ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Honda Civic modelleri, ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

HONDA CIVIC MOTOR SEÇENEKLERİ

Honda Civic Sedan, şu anda iki farklı motor seçeneğinin toplam üç farklı versiyonunu sunuyor. 1.6 litre hacimli benzinli motorun hem standart hem de LPG'li seçeneğini sunan Honda, bu üniteden 125 beygir güç, 152 Nm tork alabiliyor. Her iki araçta da sürekli değişken oranlı otomatik şanzıman (CVT) kullanılıyor.

Daha yüksek performans arayışında olan müşterileri de unutmayan Honda, 1.5 litre hacimli, turbo beslemeye sahip motoru da araca uyguluyor.

182 beygir güç, 220 Nm tork üretebilen ünitede aynı otomatik şanzımanla satılıyor. Civic Sedan ailesinin donanım seviyeleriyse Elegance, Executive ve Executive+ olarak belirlenmiş durumda.

HONDA CIVIC FİYAT LİSTESİ - EYLÜL 2021

1.6L Benzin Otomatik Elegance: 260 bin 788 TL

1.6L ECO Otomatik Elegance: 265 288 bin TL

1.6L ECO Otomatik Executive: 340 bin 700 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 341 bin 200 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 363 bin 400 TL

YENİ CIVIC KASIMDA TÜRKİYE'DE

Türkiye'deki Honda Civic Sedan üretimi ise eylül ayında sona eriyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz aylarda tanıtılan yeni nesil 2022 Honda Civic modelleri Tayland'dan ithal edilecek.

Yeni Honda Civic'in artık yurt dışından ithal edilmesi de fiyat artışını beraberinde getirecek. Yeni modeller, eylül ayında Türkiye'deki bayilerde yerini alacak.





YENİ HONDA CIVIC İKİ MOTOR SEÇENEĞİYLE GELİYOR

Yeni Honda Civic'te şimdilik sadece iki tane motor seçeneği sunulacak. Tamamı benzinli olan bu ünitelerden ilki ABD'de LX ve Sport donanım paketleriyle alınabilecek. Hacmi 2.0 litre olan dört silindirli atmosferik benzinli motor 160 bg güç, 187 Nm tork üretebiliyor.

EX ve Touring paketlerinde ise Civic Hatchback'te de görev yapan L15B7 kodlu 1.5 litrelik VTEC Turbo üniteye yer verilmiş. 182 bg güç, 240 Nm tork üreten motor, 2.0 atmosferik de CVT şanzıman ile geliyor.

YENİ HONDA CIVIC FİYATLARI

Yeni Civic Sedan'ların bayilere gelmeye başladığı ABD'de resmi fiyatlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre 2022 Honda Civic Sedan fiyatları vergiler ve tescil masrafları hariç 21 bin 700 dolardan başlıyor. Aracın Sport donanım seviyesinin vergisiz fiyatı ise 23 bin 100 dolar olacak.