Honda Civic, eylülde Türkiye'ye veda ediyor

Türkiye'deki Honda Civic üretimi Eylül 2021 sonu itibarıyla tamamen duracak ve fabrika, üç ay içinde yeni sahibine teslim edilecek.

Honda Türkiye'de bir devrin sonu kapanıyor. Eylül 2021 sonu itibarıyla fabrikasını kapatacak Honda, artık Civic modellerini de Türkiye'de üretmeyecek. Türkiye'de üretilen Civic modelleri, artık yerini ithal modellere bırakacak.

Ekim ayından itibaren Honda Civic Sedan modellerinin Türkiye’ye ithalatına başlanacak. Yine aynı tarih itibarıyla, Civic HB ithalatı yapılmayacak.

Satışlarının yüzde 85’i LPG’li olan Civic Sedan'ın ithal versiyonlarında da LPG seçeneği bulunacak.

Halen 2 bin civarında çalışana sahip Honda Türkiye, fabrika kapandıktan sonra 150 kişilik bir operasyona dönüşecek. Türkiye’de üretilen son Civic'in kimin olacağı ise şimdiden merak ediliyor.

Türkiye’de ve dünyada büyük hayran kitlesine sahip olan Honda Civic, 2022 yılından itibaren sadece ithal marka olarak yoluna devam edecek.

2040'TA TAMAMEN ELEKTRİKLİYE GEÇECEK

Japon otomotiv devinin sattığı otomobil ve SUV’lar, 2040 yılında tamamen elektrikli olacak. Marka, Türkiye’deki ilk hibrit otomobili 2007 yılında Civic Hybrid modeliyle satışa çıkarmıştı.

2019 yılında CR-V modelinin yeni teknoloji hibrit motorla getirmeye başlayan marka, ikinci yeni nesil hibrit modelinin Jazz olarak ithal etmeye başladı.

Yıl sonunda hibrit motorlu HR-V modelini de Türkiye’ye getirecek olan Honda, B Sedan modeli City ve D segmentindeki Accord ile de sürpriz yapabilir.