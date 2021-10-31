Honda Civic Hatchback Hybrid görüntülendi

Japon otomobil üreticisi Honda, Avrupa'ya gelecek 2022 Honda Civic Hatchback modellerinin hibrit sürümünü kendi ülkesinde test ediyor.

Japon otomobil üreticisi Honda, merakla beklenen 2022 Civic Sedan modelini nisan ayında resmi olarak tanıtmıştı.

Ardından geçtiğimiz haziran ayında yeni nesil Honda Civic, Hatchback gövde tipiyle resmi olarak görücüye çıkmıştı.

Küresel çip krizi nedeniyle yeni 2022 Honda Civic Hatchback, gecikmeli olarak eylülde üretime başladı. Şimdi de otomobilin hibrit sürümüne ait bazı fotoğraflar geldi.

JAPONYA'DA TEST EDİLİYOR

Japonya'da yaşayan bu kullanıcı, park alanında kamuflajlı bir Civic hatchback prototipini fotoğrafladı.

Honda, daha önceki Civic modellerini zaten tanıtmıştı. Aracın kamuflajlı olması ise hibrit kuruluma sahip olduğunu gösteriyor.

Cam çerçevelerinde ufak kamuflajlar kullanan Honda, buradaki krom elemanları gizliyor.

Son yıllarda Honda'nın standart donanımı haline gelen bu krom elemanlar, Civic Hatchback alemine de giriş yapmış olacak. Kamuflajlanan yan bölümler ise ufak tefek sürprizlerin gelebileceğine işaret ediyor.

İddialara göre yeni hibrit Civic, 1.5 litrelik Atkinson döngüsü ile çalışan benzinli motorunu elektrikli bir ünite ile eşleştirecek. Lityum iyon bir batarya kullanacak olan elektrikli sistem sayesinde toplam çıkış gücü 151 bg gücü aşacak.

GELECEK YIL TANITILACAK

Honda, Civic Hybrid'in önümüzdeki sene tanıtılacağını doğrulamıştı. Bu nedenle yeni modeller, yüksek bir ihtimalle 2022'nin ikinci yarısında karşımıza çıkacak.