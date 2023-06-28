Honda Civic Haziran 2023 fiyat listesi

Teknolojisinde Honda mühendisliği imzasını taşıyan ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Honda Civic modelleri, ülkemizde oldukça popüler olsa da son aylarda gelen zamlar, alım gücünü düşürmeye başladı.
Civic Sedan ailesi; Elegance, Premium ve Executive+ olarak belirlenmiş donanım seçenekleriyle ülkemizde yollara çıkıyor.
Yeni Honda Civic fiyat listesi - Haziran 2023
2023 Haziran ayı itibarıyla Honda Civic fiyatlarında, bir önceki aya göre artış dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda en ucuz Civic fiyatı 1 milyon TL'yi aşmıştı.
1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance
2022 Aralık: 916 bin TL
2023 Ocak: 954 bin 500 TL
2023 Şubat: 1 milyon 033 bin TL
2023 Mart: 1 milyon 064 bin TL
2023 Nisan: 1 milyon 096 bin TL
2023 Mayıs: 1 milyon 167 bin 500 TL
2023 Haziran: 1 milyon 360 bin 500 TL
1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+
2022 Aralık: 992 bin TL
2023 Ocak: 1 milyon 33 bin bin 500 TL
2023 Şubat: 1 milyon 118 bin 500 TL
2023 Mart: 1 milyon 152 bin 500 TL
2023 Nisan: 1 milyon 197 bin 500 TL
2023 Mayıs: 1 milyon 265 bin TL
2023 Haziran: 1 milyon 474 bin TL
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance
2022 Aralık: 898 bin 500 TL
2023 Ocak: 936 bin TL
2023 Şubat: 1 milyon 013 bin TL
2023 Mart: 1 milyon 043 bin 500 TL
2023 Nisan: 1 milyon 096 bin TL
2023 Mayıs: 1 milyon 167 bin 500 TL
2023 Haziran: 1 milyon 360 500 bin TL
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+
2022 Aralık: 981 bin 500 TL
2023 Ocak: 1 milyon 22 bin bin 500 TL
2023 Şubat: 1 milyon 106 bin 500 TL
2023 Mart: 1 milyon 140 bin TL
2023 Nisan: 1 milyon 167 bin 500 TL
2023 Mayıs: 1 milyon 265 bin TL
2023 Haziran: 1 milyon 474 bin TL