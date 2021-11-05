Honda Civic için Kocaeli'de yeni tesis kuruldu

Tayvan'dan ithal edilen Honda Civic'lerin LPG dönüşümü için BRC iş birliğiyle Kocaeli'de tesis hayata geçirildi. Tayvan'dan ithal edilen yeni Civic'lerin LPG dönüşümü, bu tesiste yapılacak.

Japon otomobil üreticisi Honda, merakla beklenen 2022 Civic modelini geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa sundu.

Türkiye'deki Honda Civic Sedan üretimi ise eylül ayında sona ermiş ve Kocaeli'deki fabrika kapatılmıştı. Bu kapsamda, yeni nesil Honda Civic modelleri Tayvan'dan ülkemize giriş yaptı.

Önceki nesil Civic Türkiye'de üretildiği için, bu versiyonlar doğrudan fabrikadan LPG dönüşümü yapılmış olarak satışa çıkıyordu. Yeni Civic'lerin LPG dönüşümü ise yine ülkemizde yapılacak.

KOCAELİ'DE YENİ TESİS KURULDU

Yeni Civic'lerin LPG dönüşümü, BRC ve Honda iş birliğiyle Kocaeli, Kartepe'deki dönüşüm merkezinde yapılacak.

2 bin metrekare kapalı alana kurulu tesiste yılda 20 bin Civic'in LPG dönüşümü yapılabilecek.

Eurostat verilerine göre, Avrupa’da en çok LPG’li aracın bulunduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor. LPG, ülkemizde daha tasarruflu bir seçenek olarak görülüyor ve tercih ediliyor.

YENİ HONDA CIVIC TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

Düzenlenen bir lansmanla Türkiye'ye resmen giriş yapan yeni Honda Civic, Premium, Elegance ve Executive+ isimli üç donanım paketiyle satışa sunulacak. Honda Civic’in başlangıç fiyatıysa 374 bin TL seviyesinde.