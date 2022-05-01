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    Honda Civic modellerinde mayıs ayı kampanyaları

    Honda, Civic modellerine özel olarak sunduğu çeşitli satın alma seçenekleri mayıs ayında da devam ediyor.
    • 01.05.2022 - 08:51
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    Honda Civic modellerinde mayıs ayı kampanyaları

    Teknolojisinde Honda mühendisliği imzasını taşıyan ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Honda Civic modelleri, ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

    Honda Civic Sedan, şu anda iki farklı motor seçeneği ve üç farklı versiyonla Türkiye'deki müşterileriyle buluşuyor.

    Bir önceki neslinde de olan 182 PS gücünde 240 Nm tork üreten Turbo benzinli motor, performanslı ve atik bir sürüş sağlarken; 129 PS güce ve 180 Nm torka sahip yeni nesil Turbo LPG’li motor ise, önceki nesillerinden aldığı ilhamla çok daha güçlü, teknolojik ve ekonomik bir sürüş sunuyor.

    Civic Sedan ailesi; Elegance, Premium ve Executive+ olarak belirlenmiş donanım seçenekleriyle ülkemizde satışa sunuluyor.

    honda civic

    Honda Civic mayıs ayı kampanyaları

    AA'da yer alan habere göre, Honda'nın Civic modellerine özel olarak başlatılan kredi kampanyası mayıs ayında da otomobil sahibi olmak isteyenler için devam ediyor.

    Honda açıklamasına göre, Honda Civic Sedan'ın tüm ECO donanım paketlerinde geçerli olan kampanya kapsamında, yüzde 0,99 faiz oranı ve 15 ay taksit imkanı ile 120 bin TL'ye kadar kredi kullanımı sağlanıyor.

    Modern dış tasarımı ve retro iç tasarımının yanı sıra turbo motoru ile yüksek verimlilik ve performans sunan Civic Sedan modellerine, cazip kredi fırsatı ile sahip olmak isteyenlerin mayıs ayı bitmeden Honda bayilerine uğraması yeterli oluyor.

    Honda Civic modellerinde mayıs ayı kampanyaları #2

    honda civic sedan

    honda civic

    HONDA CIVIC

    HONDA CIVIC

    HONDA CIVIC

    HONDA CIVIC

    HONDA CIVIC

    HONDA CIVIC

    HONDA CIVIC

    HONDA CIVIC

    HONDA CIVIC

    HONDA CIVIC

    HONDA CIVIC


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