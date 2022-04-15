Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
588.345
-2.77%
BTXN Coin
30.41
-4.25%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Honda Civic modellerinde nisan ayı kampanyaları

    Honda, Civic modellerine özel olarak sunduğu çeşitli satın alma seçenekleri nisan ayında da devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 09:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Honda Civic modellerinde nisan ayı kampanyaları

    Teknolojisinde Honda mühendisliği imzasını taşıyan ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Honda Civic modelleri, ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

    Honda Civic Sedan, şu anda iki farklı motor seçeneği ve üç farklı versiyonla Türkiye'deki müşterileriyle buluşuyor.

    Bir önceki neslinde de olan 182 PS gücünde 240 Nm tork üreten Turbo benzinli motor, performanslı ve atik bir sürüş sağlarken; 129 PS güce ve 180 Nm torka sahip yeni nesil Turbo LPG’li motor ise, önceki nesillerinden aldığı ilhamla çok daha güçlü, teknolojik ve ekonomik bir sürüş sunuyor.

    Civic Sedan ailesi; Elegance, Premium ve Executive+ olarak belirlenmiş donanım seçenekleriyle ülkemizde satışa sunuluyor.

    honda civic

    Honda Civic nisan ayı kampanyaları

    Honda mühendisliği ile yenilenen ve geliştirilmiş özellikleriyle öne çıkan Honda Civic sedan modellerine özel avantajlı alım fırsatları sunuluyor.

    Honda Civic Sedan’ın tüm ECO donanım paketlerinde geçerli olacak kampanyada, yüzde 0,99 faiz oranı ve 15 ay taksit imkanı ile 120 bin TL’ye kadar kredi kullanımı imkanı tanınıyor.

    Modern dış tasarımı ve retro iç tasarımının yanı sıra turbo motoru ile yüksek verimlilik ve performans sunan Civic sedan modellerine, cazip fırsatlarla sahip olmak isteyenlerin Honda bayilerine uğraması yeterli oluyor.

    Honda Civic modellerinde nisan ayı kampanyaları #2

    honda civic sedan

    honda civic

    HONDA CIVIC

    HONDA CIVIC

    HONDA CIVIC

    HONDA CIVIC

    HONDA CIVIC

    HONDA CIVIC

    HONDA CIVIC

    HONDA CIVIC

    HONDA CIVIC

    HONDA CIVIC

    HONDA CIVIC

    HONDA CIVIC


    İlginizi Çekebilir

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Türkiye'nin tavuk eti üretimi yüzde 13,4 arttı
    Ekonomi

    Türkiye'nin tavuk eti üretimi yüzde 13,4 arttı

    MPİ 14 Nisan 2022 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekran
    Yaşam

    MPİ 14 Nisan 2022 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekran

    Görüş Bildir