Honda Civic modellerinde ocak ayına özel kampanyalar

Honda, ikonik modeli Civic'e sahip olmak isteyenler için yılın ilk kampanyasını başlattı.

Teknolojisinde Honda mühendisliği imzasını taşıyan ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Honda Civic modelleri, ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Honda Civic Sedan, şu anda iki farklı motor seçeneği ve üç farklı versiyonla Türkiye'deki müşterileriyle buluşuyor.

HONDA'DAN CIVIC KAMPANYASI

Honda, yenilenen tasarımı ve güçlenen sürüş dinamiklerine sahip ikonik modeli Civic'e sahip olmak isteyenler için yılın ilk kredi kampanyasını başlattı.

Honda açıklamasına göre, kampanya kapsamında Civic Sedan Premium ECO versiyonuna sahip olmak isteyenlere 100 bin TL'ye kadar kredi kullanımında faizsiz 15 ay taksit imkanı sağlanıyor.

Honda, dış tasarımı, ferah ve fonksiyonel iç mekan detayları ve dinamik bir sürüş deneyimi sunan teknolojisine sahip yeni Civic modelinin 1.5 VTEC Turbo motorlu Premium ECO donanım paketine özel kredi kampanyası sunuyor.

Honda'nın yeni Civic Sedan modelinin Premium ECO versiyonuna sahip olmak isteyenler, ocak ayı sonuna kadar faizsiz kredi kampanyasından yaralanabiliyor.

YENİ HONDA CIVIC FİYAT LİSTESİ - OCAK 2022

Honda Civic fiyatları aralık ayında ikinci kez zamlanmış ve ardından dolar kurunun biraz geri çekilmesiyle fiyatlar da düşmüştü.

2022 Ocak ayı itibarıyla belirlenen Honda Civic fiyat listesi ise şu şekilde:

İşte zamlı Honda Civic fiyatları ve son zamanlardaki değişim:

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium

10 Aralık: 522 bin 400 TL

20 Aralık: 574 bin 700 TL

2022 Ocak: 522 bin 674 TL

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance -

10 Aralık: 572 bin 600 TL

20 Aralık: 629 bin 900 TL

2022 Ocak: 572 bin 874 TL

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+

10 Aralık: 614 bin 500 TL

20 Aralık: 676 bin TL

2022 Ocak: 614 bin 775 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance

10 Aralık: 561 bin 500 TL

20 Aralık: 617 bin 700 TL

2022 Ocak: 561 bin 774 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+