Honda Civic modellerine aralıkta ikinci zam: İşte güncel fiyat listesi

Honda, teknolojisi ve sportif sürüş deneyimi ile segmentinde öne çıkan Civic modellerinin fiyatlarına aralıkta ikinci kez zam yaptı.

Teknolojisinde Honda mühendisliği imzasını taşıyan, standart versiyonlarında zengin donanım paketleri sunan ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Honda Civic modelleri, ülkemizde oldukça popüler

Honda Civic Sedan, şu anda iki farklı motor seçeneği ve üç farklı versiyonla Türkiye'deki müşterileriyle buluşuyor.

Bir önceki neslinde de olan 182 PS gücünde 240 Nm tork üreten Turbo benzinli motor, performanslı ve atik bir sürüş sağlarken; 129 PS güce ve 180 Nm torka sahip yeni nesil Turbo LPG’li motor ise, önceki nesillerinden aldığı ilhamla çok daha güçlü, teknolojik ve ekonomik bir sürüş sunuyor.

Civic Sedan ailesinin donanım seviyeleriyse Elegance, Premium ve Executive+ olarak belirlenmiş durumda.

YERLİ ÜRETİM CIVIC KALMADI

Honda, Civic modellerinin üretildiği Gebze'deki fabrikasında üretimi geçtiğimiz haftalarda tamamen durdurmuş ve fabrikayı kapatmıştı.

Türkiye'de üretilen Civic modelleri, artık yerini ithal modellere bıraktı. Geçtiğimiz ekim ayından itibaren artık ülkemizdeki Civic modellerinin hepsi ithal.

YENİ HONDA CIVIC FİYAT LİSTESİ - ARALIK 2021

Honda Civic fiyat listesine göz attığımızda, fiyatların aralık ayında ikinci kez zamlandığını görüyoruz.

Henüz birkaç gün önce 522 bin 400 TL'ye Civic'in giriş paketinin fiyatı 574 bin 700 TL'ye kadar yükseldi. En pahalı paket olan Executive+ Turbo'nun fiyatı ise 607 bin 500 TL'den 668 bin 300 TL'ye yükseldi.

İşte zamlı Honda Civic fiyatları ve son 10 günlük değişim:

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium

10 Aralık: 522 bin 400 TL

20 Aralık: 574 bin 700 TL

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance -

10 Aralık: 572 bin 600 TL

20 Aralık: 629 bin 900 TL

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+

10 Aralık: 614 bin 500 TL

20 Aralık: 676 bin TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance

10 Aralık: 561 bin 500 TL

20 Aralık: 617 bin 700 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+