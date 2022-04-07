Honda Civic nisan ayı güncel fiyat listesi ve son aylardaki fiyat değişimi

Honda, teknolojisi ve sportif sürüş deneyimi ile segmentinde öne çıkan Civic modellerinin fiyatlarını nisan ayıyla birlikte güncelledi. İşte güncel Honda Civic fiyatları...

Teknolojisinde Honda mühendisliği imzasını taşıyan ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Honda Civic modelleri, ülkemizde oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Honda Civic Sedan, şu anda iki farklı motor seçeneği ve üç farklı versiyonla Türkiye'deki müşterileriyle buluşuyor.

Bir önceki neslinde de olan 182 PS gücünde 240 Nm tork üreten Turbo benzinli motor, performanslı ve atik bir sürüş sağlarken; 129 PS güce ve 180 Nm torka sahip yeni nesil Turbo LPG’li motor ise, önceki nesillerinden aldığı ilhamla çok daha güçlü, teknolojik ve ekonomik bir sürüş sunuyor.

Civic Sedan ailesi; Elegance, Premium ve Executive+ olarak belirlenmiş donanım seçenekleriyle ülkemizde satışa sunuluyor.

ARTIK İTHAL CIVIC'LER VAR

Honda, Civic modellerinin üretildiği Gebze'deki fabrikasında üretimi geçtiğimiz yıl tamamen durdurmuş ve fabrikayı kapatmıştı.

Türkiye'de üretilen Civic modelleri, artık yerini ithal modellere bıraktı. Geçtiğimiz yıl ekim ayından itibaren artık ülkemizdeki Civic modellerinin tamamı ithal.

YENİ HONDA CIVIC FİYAT LİSTESİ - NİSAN 2022

2022 Nisan ayı itibarıyla belirlenen Honda Civic fiyat listesi ve yıl başına göre değişimi şu şekilde:

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium

2022 Ocak: 522 bin 675 TL

2022 Nisan: 570 bin 800 TL

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance -

2022 Ocak: 572 bin 875 TL

2022 Nisan: 625 bin 600 TL

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+

2022 Ocak: 614 bin 775 TL

2022 Nisna: 671 bin 400 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance

2022 Ocak: 561 bin 775 TL

2022 Nisan: 625 bin 600 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+