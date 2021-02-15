Honda Civic Type R, Türkiye'de segmentinin liderli oldu

"Hot Hatch" sınıfının güçlü modellerinden olan Honda Civic Type R, satış grafiği ile Türkiye'de segmentinin en çok satan modeli olmayı başardı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, performansıyla 'öz kamaştıran Honda Civic Type R, satış rakamları ile de farkını ortaya koydu.

Makyajlı versiyonuyla yılın ikinci yarısında satışa çıkmasına rağmen 13 adetlik satış ile segmentinin en çok satan modeli olma başarısını elde eden Honda Civic Type R, 'Hot Hatch' sınıfındaki liderliğini korudu.

Honda Civic Type R'ın 2.0 litre VTEC Turbo motoru ve 6 vitesli manuel şanzımanı benzersiz bir performans sunarken, üç çıkışlı egzoz sisteminin Aktif Ses Kontrolü özelliği ile de sürüş keyfini artırıyor.

HONDA CIVIC TYPE R FİYAT

Honda Civic Type R 2.0L VTEC Turbo Benzin manuel sürümü, ülkemizde 662 bin 800 TL fiyat etiketiyle satılıyor.





Honda, 2021 Civic modelini bu yıl bahar aylarında tanıtacağını açıklamıştı. Otomobilin tanıtılmasına oldukça uzun bir süre var ve birçok detay henüz gün yüzüne çıkmış değil.

Japon üretici, yeni nesil Civic modelinde üretimin bir kısmını Kuzey Amerika'ya, geri kalanını ise Asya bölgesindeki lokasyonlara kaydıracak.

Ancak güncel jenerasyonun Sedan versiyonu Türkiye'de, hatchback gövde tipine sahip örnekleri ise İngiltere'de üretiliyor.

CIVIC TYPE R ÜRETİMİ DURDU

Birleşik Krallık'taki Swindon tesisinde üretilen Civic Type R, bazı sebeplerden dolayı geçtiğimiz yıl aralık ayında askıya alındı.

Üretim durdurma kararının arkasındaki sebepler; koronavirüs vakaları, yıl sonu tatili öncesi yoğunluk ve Brexit olarak açıklanmıştı.

Ayrıca Type R imalatı, parça tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılardan ötürü daha da uzun bir süre beklemeye alınacak.