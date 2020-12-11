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    Honda, Civic Type R üretimini durdurma kararı aldı

    Honda, Civic Type R üretimini durdurma kararı aldı

    Honda, Birleşik Krallık'taki Swindon tesisinde üretilen Civic Type R modelini geçici bir süre askıya aldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 09:19
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 09:55
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    Honda, 2021 Civic modelini gelecek yıl bahar aylarında tanıtacağını açıklamıştı. Otomobilin tanıtılmasına oldukça uzun bir süre var ve birçok detay henüz gün yüzüne çıkmış değil.

    Japon üretici, yeni nesil Civic modelinde üretimin bir kısmını Kuzey Amerika'ya, geri kalanını ise Asya bölgesindeki lokasyonlara kaydıracak.

    Ancak güncel jenerasyonun Sedan versiyonu Türkiye'de, hatchback gövde tipine sahip örnekleri ise İngiltere'de üretiliyor.

    honda type r

    CIVIC TYPE R ÜRETİMİ DURDU

    Birleşik Krallık'taki Swindon tesisinde üretilen Civic Type R, bazı sebeplerden dolayı askıya alındı.

    Automotive News Europe'un haberine göre, üretim durdurma kararının arkasındaki sebepler; koronavirüs vakaları, yıl sonu tatili öncesi yoğunluk ve Brexit olarak açıklandı.

    Type R imalatı, ayrıca yaşanan parça tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılardan ötürü daha da uzun bir süre beklemeye alınacak.

    honda civic

    honda civic type r

    honda civic type r

    Kaynak: Motor1 Türkiye

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