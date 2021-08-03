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Honda Civic ve CR-V ağustos fiyat listesi ve kampanyalar
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 17:42
- Güncelleme : 03.08.2021 - 17:57
Teknolojisinde Honda mühendisliği imzasını taşıyan, standart versiyonlarında zengin donanım paketleri sunan, sürüş performansı ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Civic Sedan modelleri, ağustos ayında cazip satın alma seçenekleriyle müşterilere sunuluyor.
Kampanya kapsamında, Honda Civic Sedan modellerine özel 90 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunulacak.
HONDA CIVIC MOTOR SEÇENEKLERİ
Honda Civic Sedan, şu anda iki farklı motor seçeneğinin toplam üç farklı versiyonunu sunuyor. 1.6 litre hacimli benzinli motorun hem standart hem de LPG'li seçeneğini sunan Honda, bu üniteden 125 beygir güç, 152 Nm tork alabiliyor. Her iki araçta da sürekli değişken oranlı otomatik şanzıman (CVT) kullanılıyor.
Daha yüksek performans arayışında olan müşterileri de unutmayan Honda, 1.5 litre hacimli, turbo beslemeye sahip motoru da araca uyguluyor.
182 beygir güç, 220 Nm tork üretebilen ünitede aynı otomatik şanzımanla satılıyor. Civic Sedan ailesinin donanım seviyeleriyse Elegance, Executive ve Executive+ olarak belirlenmiş durumda.
HONDA CR-V
Şık tasarımı, güçlü ve verimli motoru, üstün konfor seviyesi, sürüş dinamikleri ve güvenlik donanımlarıyla Honda’nın SUV segmentinde dikkati çeken eden CR-V modeline ilişkin ağustos ayına özel kredi kampanyası kapsamında da 150 bin TL kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oran ve 12 ay vade seçeneği sağlanacak.
CR-V modellerini, yine 1.5 litre hacimli, turbo beslemeli motorla sunan Honda bu araçta ayrıca hibrit seçeneğe de yer veriyor. Bu otomobilde, 2 litre hacimli benzinli motora elektrik motoru eşlik ediyor.
HONDA CIVIC SEDAN FİYAT LİSTESİ
1.6L Benzin Otomatik Elegance: 312 bin 600 TL
1.6L ECO Otomatik Elegance: 318 bin TL
1.6L ECO Otomatik Executive: 340 bin 700 TL
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 341 bin 200 TL
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 363 bin 400 TL
HONDA CR-V FİYAT LİSTESİ
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 488 bin 300 TL
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive: 524 bin 900 TL
1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 565 bin 300 TL
2.0Lİ-MMD Hybrid Otomatik Executive + Hybrid: 892 bin 500 TL