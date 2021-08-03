Honda Civic ve CR-V ağustos fiyat listesi ve kampanyalar

Honda Civic ve CR-V ağustos fiyat listesi ve kampanyalar

Honda, teknolojisi ve sportif sürüş deneyimi ile segmentinde öne çıkan Civic ve CR-V modellerine sahip olmak isteyenler için ağustos ayında kampanyalar sunuyor.

Teknolojisinde Honda mühendisliği imzasını taşıyan, standart versiyonlarında zengin donanım paketleri sunan, sürüş performansı ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Civic Sedan modelleri, ağustos ayında cazip satın alma seçenekleriyle müşterilere sunuluyor.

Kampanya kapsamında, Honda Civic Sedan modellerine özel 90 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunulacak.

HONDA CIVIC MOTOR SEÇENEKLERİ

Honda Civic Sedan, şu anda iki farklı motor seçeneğinin toplam üç farklı versiyonunu sunuyor. 1.6 litre hacimli benzinli motorun hem standart hem de LPG'li seçeneğini sunan Honda, bu üniteden 125 beygir güç, 152 Nm tork alabiliyor. Her iki araçta da sürekli değişken oranlı otomatik şanzıman (CVT) kullanılıyor.

Daha yüksek performans arayışında olan müşterileri de unutmayan Honda, 1.5 litre hacimli, turbo beslemeye sahip motoru da araca uyguluyor.

182 beygir güç, 220 Nm tork üretebilen ünitede aynı otomatik şanzımanla satılıyor. Civic Sedan ailesinin donanım seviyeleriyse Elegance, Executive ve Executive+ olarak belirlenmiş durumda.

HONDA CR-V