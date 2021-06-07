Honda Civic ve CR-V haziran fiyat listesi ve kampanyalar

Honda Civic ve CR-V haziran fiyat listesi ve kampanyalar

Honda, teknolojisi ve sportif sürüş deneyimi ile segmentinde öne çıkan Civic ve CR-V modellerine sahip olmak isteyenler için haziran ayında kampanyalar sunuyor.

Honda, teknolojisi ve sportif sürüş deneyimi ile segmentinde öne çıkan Civic modellerine sahip olmak isteyenler için haziran ayı kampanyasını duyurdu.

Standart versiyonlarında sunduğu zengin donanım, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Honda Civic Sedan, haziran ayında Elegance donanım paketine özel kampanyasıyla dikkat çekiyor.

Honda Civic Sedan Elegance benzinli motor seçeneği için 35 bin TL’ye kadar kredi kullanımında, LPG’li motor seçeneğinde ise 90 bin TL’ye kadar kredilerde yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sağlanıyor.

HONDA CIVIC MOTOR SEÇENEKLERİ

Honda Civic Sedan, şu anda iki farklı motor seçeneğinin toplam üç farklı versiyonunu sunuyor. 1.6 litre hacimli benzinli motorun hem standart hem de LPG'li seçeneğini sunan Honda, bu üniteden 125 beygir güç, 152 Nm tork alabiliyor. Her iki araçta da sürekli değişken oranlı otomatik şanzıman (CVT) kullanılıyor.

Daha yüksek performans arayışında olan müşterileri de unutmayan Honda, 1.5 litre hacimli, turbo beslemeye sahip motoru da araca uyguluyor.

182 beygir güç, 220 Nm tork üretebilen ünitede aynı otomatik şanzımanla satılıyor. Civic Sedan ailesinin donanım seviyeleriyse Elegance, Executive ve Executive+ olarak belirlenmiş durumda.





HONDA CR-V

Honda’nın tasarımı ve donanımları ile SUV segmentine öncülük eden, güçlü ve verimli motora sahip, üstün konfor seviyesi ve şık tasarımıyla fark yaratan CR-V modeline sahip olmak isteyenler için de haziran ayına özel kredi kampanyası kapsamında; 100 bin TL kredi kullanımına 12 ay vadeli yüzde 0,70 faiz oranı sunuluyor.

CR-V modellerini, yine 1.5 litre hacimli, turbo beslemeli motorla sunan Honda bu araçta ayrıca hibrit seçeneğe de yer veriyor. Bu otomobilde, 2 litre hacimli benzinli motora elektrik motoru eşlik ediyor.

HONDA CIVIC FİYAT LİSTESİ

1.6L Benzin Otomatik Elegance: 303 bin 400 TL

1.6L ECO Otomatik Elegance: 308 bin 700 TL

1.6L ECO Otomatik Executive: 330 bin 700 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 331 bin 200 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 352 bin 800 TL

HONDA CR-V FİYAT LİSTESİ

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 474 bin TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive: 509 bin 600 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 548 bin 800 TL

2.0Lİ-MMD Hybrid Otomatik Executive + Hybrid: 866 bin 500 TL