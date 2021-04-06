Honda Civic ve CR-V modellerinde nisan kampanyası ve fiyat listesi

Honda Civic ve CR-V modellerinde nisan kampanyası ve fiyat listesi

Honda, teknolojisi ve sportif sürüş deneyimi ile segmentinde öne çıkan Civic ve CR-V modellerine sahip olmak isteyenler için nisan ayında kampanyalar sunuyor.

Honda, teknolojisi ve sportif sürüş deneyimi ile segmentinde öne çıkan Civic modellerine sahip olmak isteyenler için nisan ayı kampanyasını duyurdu.

Nisan ayı sonuna kadar Honda CR-V modeline sahip olmak isteyenler, 100 bin TL kredi kullanımına 12 ay vadeli yüzde 0,80 faiz seçeneği sunuluyor.

Ayrıca standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Civic Sedan modelleri için de Honda Finans’a özel kredi koşulları bulunuyor.

HONDA CIVIC MOTOR SEÇENEKLERİ

Honda Civic Sedan, şu anda iki farklı motor seçeneğinin toplam üç farklı versiyonunu sunuyor. 1.6 litre hacimli benzinli motorun hem standart hem de LPG'li seçeneğini sunan Honda, bu üniteden 125 beygir güç, 152 Nm tork alabiliyor. Her iki araçta da sürekli değişken oranlı otomatik şanzıman (CVT) kullanılıyor.

Daha yüksek performans arayışında olan müşterileri de unutmayan Honda, 1.5 litre hacimli, turbo beslemeye sahip motor seçeneği de sunuyor. 182 beygir güç, 220 Nm tork üretebilen üntie de aynı otomatik şanzımanla satılıyor.

Civic Sedan ailesinin donanım seviyeleriyse Elegance, Executive ve Executive+ olarak belirlenmiş durumda.

HONDA CR-V

CR-V modellerini, yine 1.5 litre hacimli, turbo beslemeli motorla sunan Honda bu araçta ayrıca hibrit seçeneğe de yer veriyor. Bu otomobilde, 2 litre hacimli benzinli motora elektrik motoru eşlik ediyor. Donanım seviyeleriyse yine Elegance, Executive ve Executive+ olarak belirlendi.





HONDA CIVIC FİYAT LİSTESİ

1.6L Benzin Otomatik Elegance: 294 bin 500 TL

1.6L ECO Otomatik Elegance: 299 bin 700 TL

1.6L ECO Otomatik Executive: 317 bin 900 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 318 bin 400 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 339 bin 200 TL

HONDA CR-V FİYAT LİSTESİ

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 455 bin 700 TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive: 490 bin TL

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 527 bin 600 TL

2.0Lİ-MMD Hybrid Otomatik Executive + Hybrid: 833 bin 100 TL