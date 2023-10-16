Honda Civic ve HR-V e:HEV modellerinde ekim kampanyaları Honda, Civic Sedan Executive+ donanımı ve hibrit SUV modeli HR-V e:HEV’in Advance ve Style donanımlarına özel ekim ayında çeşitli kampanyalar sunuyor.

AA & Ensonhaber

Koronavirüs salgını, kurlardaki hareket ve çip krizi ile fiyatı son iki üç yıldır yükselişe geçen otomobillerde, alınan çeşitli önlemler sayesinde ibre tersine döndü.

Fırsatçıların müdahalesi ile fahiş seviyelere çıkan otomotiv piyasasında kampanya ve indirim dönemi yeniden başladı.

Honda'dan ekim kampanyası

Honda'nın konforu ve sürüş performansı segmentinde fark yaratan ve aynı zamanda en çok tercih edilen Civic Executive+ donanımına yönelik ekim ayına özel kampanya başladı.

Ekim boyunca devam eden kampanyaya göre, Honda Civic Sedan Executive+ donanımına özel 300 bin TL'ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı veya 185 bin TL takas desteği sunuluyor.

Honda Civic Sedan modelinin yanı sıra şık tasarımı, verimli motoru, konfor seviyesi ve güvenlik donanımlarıyla Honda'nın SUV segmentinde dikkati çeken hibrit HR-V e:HEV modelinde de ekim ayı kampanyası başladı.

Avantajlı kampanya kapsamında, Honda hibrit ailesinin tasarımıyla öne çıkan HR-V e:HEV modeline özel 200 bin TL'ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği veya 120 bin TL takas imkanı sağlanıyor.