Honda Civic ve HR-V modellerinde kasım ayı kampanyaları Honda, Civic Sedan Executive+ donanımı ve hibrit SUV modeli HR-V e:HEV’in Advance ve Style donanımlarına özel kasım ayında çeşitli kampanyalar sunuyor.

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Koronavirüs salgını, kurlardaki hareket ve çip krizi ile fiyatı son iki üç yıldır yükselişe geçen otomobillerde, alınan çeşitli önlemler sayesinde ibre tersine döndü.

Fırsatçıların müdahalesi ile fahiş seviyelere çıkan otomotiv piyasasında kampanya ve indirim dönemi yeniden başladı.

Honda'dan kasım kampanyası

Honda’nın standart olarak sunulan yüksek donanım özellikleri ve sürüş performansı ile en çok tercih edilen Civic Sedan modelinin hem benzinli hem ECO versiyonlarının Executive+ donanımlarında kasım ayına özel kredi kampanyası başladı.

Sürüş konforu ve yakıt verimliliğini bir arada sunan Civic Sedan’ın hem benzinli hem ECO versiyonlarının Executive+ donanımına özel olarak 280 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit veya 185 bin TL takas imkanı sağlanıyor.

Honda’nın SUV ailesinin güçlü temsilcilerinden hibrit HR-V e:HEV modelinde de kasım ayına özel kredi kampanyası sürüyor.

Bu kapsamda şık tasarım çizgileri, yakıt verimliği ve düşük karbon emisyonu ile dikkati çeken HR-V e:HEV modelinin Advance ve Style donanımlarına özel 190 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği veya 120 bin TL takas desteği sunuluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)