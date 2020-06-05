Honda, dünya genelinde 1.4 milyon aracı geri çağırdı

Honda, hatalı yakıt pompası nedeniyle dünya çapında 1.4 milyon aracını geri çağırdığını açıkladı.

Honda, birçok ülkede toplamda 1,4 milyon aracı geri çağırdığını açıkladı. Japon tomobil üreticisi, bu geri çağırmanın sebebinin hatalı yakıt pompası olduğunu duyurdu.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre bu hatadan kaynaklanan bir enkaz ya da yaralanma raporu bulunmasa da geri çağrılan tüm araçlarda düşük basınç üreten hatalı bir yakıt pompası yer alıyor.





GERİ ÇAĞRILAN ARAÇLAR NASIL ANLAŞILIR

Öncelikle, bu geri çağırma 2018 ve 2019 model Honda Accord, Acura NSX, Civic Hatchback, Civic Type R ve Civic Type HR-V modellerini içeriyor.

Bu araçlar dışında bazı 2019 model Honda Acura RDX / RLX / RLX Sports Hybrid, Fit ve 2019 - 2020 model Honda Insight modellerinin de geri çağrıldığı belirtiliyor.

Eğer bu model araçlardan birine sahipseniz, buraya tıklayarak Honda’nın geri çağırma arama sitesine ulaşabilirsiniz. Ardından aracınızla birlikte gelen Araç Kimlik Numarası (VIN) ile arama yapabilirsiniz.

Dünya genelinde toplamda 1,4 milyon araçta bulunan bu hata, herhangi bir Honda yetkili servisinde ücretsiz olarak değiştirilebilecek. Türkiye için şu an bir açıklama yapılmasa da dünya genelindeki bu hatanın ülkemizdeki Honda otomobillerini de kapsadığını söyleyebiliriz.