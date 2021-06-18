Honda, düşük talep nedeniyle Clarity üretimini sonlandırıyor

Honda'nın ürün gamındaki en unutulan modellerden biri olan Clarity'nin üretimi sonlandırılacak.

Japon otomobil üreticisi Honda'nın 2015 yılından beri ürün gamında yer alan Clarity modeli, tarihin tozlu sayfalarına karışmaya bir adım daha yaklaştı.

Şarj edilebilir hibrit, ev ve yakıt hücreli versiyonları ile satışa sunulan araç, 2018 yılında 20 bin 174 adet satarak kendi rekorunu kırmasına rağmen, son yıllarda bu rakam 5 binin altına düştü.

AĞUSTOSTA ÜRETİM DURUYOR

Bu rakamlardan oldukça rahatsız olan Honda, yaptığı açıklama ile Clarity'nin aramızdan ayrılacağını doğruladı. Söz konusu modele ağustos ayında veda edeceklerini duyuran marka, mevcut müşterilere destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.

Honda, Clarity üretimi yaptığı Japonya'daki tesisini de kapatmayı planlıyor. 2022 yılının tamamında sürecek bu çalışma kapsamında tesis boşaltılacak.