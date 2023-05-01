Honda, elektrikli araçlar için yeni yatırımlarını duyurdu Honda, kısa süre önce Japonya’da düzenlediği basın toplantısında elektrifikasyon sürecindeki planlarını açıkladı.

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Son yıllarda birçok otomobil üreticisi elektrikli araç pazarına dev yatırımlar yapmaya başladı.

Bu üreticilerden biri olan Honda, Japonya’da düzenlediği basın toplantısında elektrifikasyon sürecindeki planlarından bahsetti.

Honda, motosiklet tarafında 2025 yılına kadar dünya genelinde 10’dan fazla elektrikli motosiklet modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Aynı zamanda şirket, elektrikli modellerin yıllık satışını 2030 yılı itibarıyla toplam birim satışlarının yaklaşık yüzde 15'ine denk gelen 3,5 milyon adede çıkarmayı da hedefliyor.

Honda, 2040 yılına kadar dünya çapında elektrikli araç (EV) ve yakıt hücreli elektrikli araç (FCEV) satış oranlarında yüzde 100'e ulaşmayı planlıyor.

30 yeni model yolda

Bu amaçla Honda, 2030 yılına kadar yılda 2 milyon adedin üzerinde üretim hacmine sahip 30 elektrikli araç modelini dünya çapında satışa sunacak.

Batarya konusunda son yıllarda çalışmaları ivme kazanan Honda, Kuzey Amerika’da ultium bataryaların GM (General Motors)'den tedarik edilmesi ve LG Energy Solution (LGES) ile batarya üretimi için ortak girişiminin kurulmasının 2023 yılı içerisinde tamamlanmasını planlıyor.