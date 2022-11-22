Honda, elektrikli araçlara PlayStation 5 desteği getiriyor

Honda, Sony ile kurduğu ortaklık kapsamında elektrikli araçlara Playstation 5 eklemeyi planlıyor.

Tesla'nın önderliğinde birçok marka, içten yanmalı motorları geride bırakarak elektrikli otomobiller üzerinde çalışmaya başladı. Öte yandan bu otomobiller, son teknolojilerle karşımıza çıkıyor.

Japon otomobil üreticisi Honda, geçtiğimiz eylül ayında Sony ile ortaklığa imza attığını duyurmuştu. Otomobil devi, gelecek nesil araçlarında birinci sınıf bir eğlence sistemine yer verecek.

PS5, Honda araçlarına geliyor

Sony Yapay Zeka Robotik Birimi Başkanı Kawanishi Izumi, Playstation 5'i arabalara entegre etmenin "teknolojik olarak mümkün" olduğunu söyledi.

Ayrıca yetkili isim, yeni eğlence sisteminin Tesla ile olan rekabette büyük bir avantaj sağlayacağını vurguladı.

Kawanishi, yeni eğlence sisteminden en iyi verimi alabilmek için otonom sürüşün mevcut seviyeden önemli ölçüde gelişmesi gerektiğini ve bunu yapmanın zaman alacağını belirtti.

Paylaşılan bilgilere göre, Honda ve Sony imzalı ilk elektrikli araç modelinin, 2025 yılına kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.