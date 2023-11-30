Honda, elektrikli motosiklette hedef büyüttü: 30 yeni model yolda Honda, 2027 yılından itibaren elektrikli motosiklet üretimine yönelik özel tesisler kuracak ve 2030 yılına kadar 30'dan fazla elektrikli model tanıtacak.

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Honda, 'Elektrikli Vizyonu' doğrultusunda elektrikli motosiklet faaliyetlerine yönelik hedefleri yükseltti.

Yapılan açıklama kapsamında 2030 yılında elektrikli motosikletlerinin küresel satış hedefi 500 binlik artış ile 4 milyon adet olarak güncellendi.

Böylece Honda’nın 2020 yılında başlayan elektrikli motosiklet yatırımları 2030 yılında toplam 500 milyar yene (yaklaşık 3,4 milyar dolara) ulaşacak.

Elektrikli motosiklet çalışmalarına hız kazandırarak Çin’de Cube ve Japonya ile Avrupa'da EM1 e modellerini satışa sunan Honda, Japonya Mobilite Fuarı’nda sergilediği ilk elektrikli scooter modeli Honda SC e’yi 2025 yılında kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor.

30 yeni model geliyor

Buna paralel olarak Supersport, Naked, Offroad gibi farklı motosiklet segmentleri dahil olmak üzere 2030 yılına kadar Honda’nın 30'dan fazla elektrikli modeli tanıtılacak.

Elektrikli motosikletlerin odak noktalarından biri olan batarya konusunda da ihtiyaca yönelik ürünleri geliştirmek için mühendislik çalışmalarına devam eden Honda, halihazırda kullanılan üçlü lityum iyon bataryalara ek olarak 2025 yılında lityum ferro-fosfat (LFP) bataryaları kullanıma sunmak için araştırmalarını sürdürdüğünü de açıkladı.

Honda, motosiklet üretimindeki dönüşüm kapsamında; 2030 yılına kadar bataryası kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli modellere göre değiştirilebilir bataryalı modellerin üretim maliyetini yüzde 50 azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)