Honda, elektrikli otomobiller için ortak arıyor

Honda CEO'su Toshihiro Mibe, elektrikli otomobiller konusunda iş birliklerine açık olduklarını söyledi.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler hale gelmesi ve gelecekte uygulanacak sıkı emisyon kuralları nedenyle, birçok marka kendi elektrikli araçları üzerinde çalışıyor.

Bu markalardan biri olan Honda, gelecekte elektrikli araçların maliyetini düşürmek için kendine yeni ortaklar arıyor.

Honda'nın CEO'su Toshihiro Mibe, firmanın elektrikli otomobil planları doğrultusunda iş birliklerine açık olduğunu belirtti.

AMAÇ MALİYETİ AZALTMAK

CEO, bunun gerekçesi olarak da Honda'nın elektrikli modellerinin maliyetlerini biraz daha azaltmak olduğu gösterildi.

Toshihiro Mibe yaptığı açıklamada,"Honda'nın planlarına fayda sağlayacak ortaklıklara olumlu bakıyoruz. Yeni bir ortaklık, elektrikli otomobil üretimimizi olumlu etkileyebilir ve bu alandaki kapasitemizi artırmamızı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Bu planlar doğrultusunda, Honda'nın hangi marka ile ortaklık kuracağını tahmin etmek şimdilik çok zor.

Honda'nın gelecek planları arasında, 2040 yılından itibaren sıfır emisyonlu modeller sunma planı yer alıyor.

Firmanın kısa dönem planlarına bakıldığında da ABD'li otomotiv devi General Motors ile bir ortaklığı görülüyor. Bu ortaklık çerçevesinde Honda, 2 adet yeni elektrikli modelinin bazı kısımlarını GM'den temin edecek.

Honda ayrıca tüm bunlara ek olarak 2025 yılı ve sonrasında, e:Architecture adını verdiği bir elektrikli otomobil platformu da geliştirecek.

Maliyetleri kısmak açısından İngiltere, Türkiye ve Japonya'daki bazı tesislerini kapatan Honda, gelecekte daha ucuz elektrikli araçlar satışa çıkararak pazarda zirveye oynayacak.

