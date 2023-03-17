Honda, elektrikli otomobiller için yeni bir tesis kuruyor Honda’nın Ohio’da elektrikli araçlar için yeni bir merkez kurmayı planladığı ortaya çıktı.

Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

Bu şirketlerden biri olan Honda, elektrikli araçlar için kesenin ağzını açtı. Marka, ABD'nin Ohio eyaletinde elektrikli araçlar için yeni bir merkez kurmayı planlıyor.

Geçtiğimiz yıl üç tesisini elektrikli araçlar üretmek için 700 milyon dolar yatırımla dönüştürme kararı alan Honda, Accord’un üretimini de Indiana’ya taşımayı planlıyor.

Motor 1 Türkiye'nin haberine göre Honda, şu an Accord modelini Marysville, Ohio’daki tesisinde üretiyor.

Bu tesisteki iki üretim hattını birleştirip elektrikli araçlar için gerekli olan alt yapıyı oluşturmak isteyen Honda, bu dönüşüme Ocak 2024’te başlayacak.

Honda, 40 milyar dolar yatırım yapacak

Bu ayın başlarında Honda, hibrit ve elektrikli üniteler geliştirmek için on yıl içerisinde en az 40 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını da duyurmuştu.