Honda, en güçlü motosiklet modelini ülkemize getirdi

Honda, bugüne kadar ürettiği en güçlü motosikleti olan CBR1000RR-R Fireblade SP modelini ülkemizde satışa sundu.

Piyasaya sürdüğü güçlü motosiklet molleri ile bilinen Japon üretici Honda, motosiklet tutkunlarının oldukça hoşuna gidecek bir adım attı.

Şirket, bugüne kadar ürettiği en güçlü motosikleti olan CBR1000RR-R Fireblade SP modelini sınırlı sayıda da olsa ülkemizde satışa çıkardı.

HONDA'NIN EN GÜÇLÜSÜ

Yeni Fireblade, Honda’nın yenilikçi ve gelişmiş teknolojilerini geniş kitlelere ulaştırma felsefesine paralel olarak 201 kg ağırlığı ve 218 beygirlik gücü ile bugüne kadar üretilen en güçlü dört silindirli motor olma unvanını taşıyor.

CBR1000RR-R Fireblade SP’de çekiş kontrol sistemi bir önceki versiyona göre daha da optimize edildi. Yeni eklenen Kalkış Kontrol Sistemi (Launch Control) özelliği ile motor gücü ve Wheelie Control parametreleri otomatik olarak ayarlanabiliyor. Ayrıca Quickshifter standart donanım olarak sunuluyor.

Sürüş destek sistemleri paketi kapsamında ise yeni Brembo fren kaliperleri ile birlikte 330 mm çapındaki radyal mono blok diskler ve iki tipli ABS mükemmel bir fren performansı sunuyor.

Ayrıca gerek grenaj gerekse de sürücünün oturma pozisyonu aerodinamik olarak yüksek performans için uyarlandı.

Grenaj üzerinde MotoGP’de kullanılan ve ilave yere basma kuvveti oluşturan kanatçıklar bulunuyor.

CBR1000RR-R Fireblade SP’de kullanım konforunu artırmak amacıyla renkli TFT ekran, elektronik süspansiyon ve Akıllı Anahtar Sistemi gibi donanımlar da yer alıyor.

FİYAT

Honda, CBR1000RR-R Fireblade SP modelini 290 bin liralık fiyat etiketiyle ülkemizde sınırlı sayıda satışa çıkardı.