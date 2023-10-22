Honda, hibrit Civic modelini yeniden satışa çıkaracak Honda, Amerika'da Civic'in hibrit versiyonunu yeniden satışa sunma kararı aldı. İşte deteylar.

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Teknolojisinde Honda mühendisliği imzasını taşıyan ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Honda Civic modelleri, ülkemizde oldukça popüler.

Honda’nın 1972 yılından bu yana dünya genelinde 27,5 milyondan fazla satış adedine ulaşan Civic modeli için yeni bir karar alındı.

Motor1 Türkiye'nin haberine göre Honda, Amerika'da Civic'in hibrit versiyonunu yeniden satışa sunma kararı aldı. Yeni model, sedan ve hatchback versiyonlarıyla birlikte CR-V ve Accord hibrit modelleriyle birlikte Amerika'daki elektrikli araç yelpazesine katılacak.

İlk olarak gelecek olan model Civic Hibrit sedan, önümüzdeki yılın ilkbaharında Ontario, Kanada'daki Honda tesisi tarafından üretilecek.

Ardından aynı modelin hatchback versiyonu, Indiana Auto Plant'taki Honda tesisi tarafından banttan indirilecek.

Teknik detaylar

Honda, yeni Civic Hibrit'te kullanılacak olan hibrit güç aktarma sisteminin güç çıkışı değerlerini henüz açıklamadı.

Ancak, Avrupa'da aynı üniteyle donatılan araç, 181 beygir güç (135 kilovat) ve 315 Newton-metre tork üretebiliyor. Bu güç aktarma sistemi, Honda'nın e-CVT şanzımanını içeriyor.

Accord Hibrit modelinde de benzer bir hibrit motor kullanılıyor, ancak bu versiyon 204 beygir gücünde (152 kW) 334 Nm torkla daha güçlü.

Honda, Amerika'daki satışlarının önemli bir kısmını elektrikli modellere kaydırmayı hedefliyor ve yeni Civic Hibrit'in bu geçişte önemli bir rol oynayacağını belirtiyor.