Honda, ikinci çeyrekte 2 milyar dolar net kâr açıkladı

Honda, 2021 yılının ikinci çeyreğinde 222,5 milyar yen (2 milyar dolar) net kâr elde ettiğini duyurdu.

Aylardır otomobil sektöründe devam eden çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka, üretimde ciddi sıkıntılar yaşamıştı.

Japon otomobil üreticisi Honda, 2021 yılının ikinci çeyreğine ait finansal verilerini paylaştı. Görünüşe göre şirket, çip krizinin etkilerini en aza indirmeyi başardı.

2020'nin ikinci çeyreğinde 80,8 milyar yen (740 milyon dolar) net kayıp yaşayan firma, 2021'in ikinci çeyreğinde 222,5 milyar yen (2 milyar dolar) net kâr açıkladı.

Nisan-haziran döneminde Japon firmanın işletme kârı, 243,21 milyar yen (2,21 milyar dolar) olarak kayda geçti.

SATIŞLARDAN 32,6 MİLYAR DOLARLIK GELİR

Bu dönem satışlarda, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68,7 artışla 3,58 trilyon yen (32,6 milyar dolar) rakamı yakalandı.

Honda'nın 3 aylık periyotta küresel otomobil satışları yüzde 26 artışla 998 bine, motosiklet satışları ise yüzde 109,1 artışla 3,88 milyona ulaştı.

Honda Üst Yönetici Yardımcısı Kuraişi Seiji, "Yarı iletken çip tedarik problemlerine rağmen aşılama ve paketler küresel çapta Nisan-Haziran çeyreğinde satışları yükseltti." dedi.