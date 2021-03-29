Honda, İngiltere'deki fabrikası satıyor

Honda, İngiltere Swindon’da yer alan üretim fabrikasını satışa çıkardı. Fabrikanın, lojistik devi Panattoni tarafından satın alınacağı belirtildi.

Japon otomotiv devi Honda, 2019 yılında global üretim ağında değişiklikler yapılacağını ve elektrikli modellere yoğunlaşacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda 2021 yılında bazı fabrikalarında üretimi sonlandıracağını da belirten marka, bu sürece girmeye başladı.

Türkiye’deki üretim faaliyetini durdurma kararı alan şirket, Gebze’deki üretim tesislerini geçtiğimiz günlerde devretmişti.

İNGİLTERE'DEKİ FABRİKASINI DA SATIYOR

Reuters’da yer alan habere göre, Honda İngiltere Swindon’daki fabrikasını da satışa çıkardı. Fabrikanın, lojistik devi Panattoni’ye satılacağı belirtildi.

Honda’nın İngiltere Swindon’da yer alan tesisinde 1.5 milyon adet otomobil üretiliyor. Ayrıca bu tesis, 3 bin 500 çalışana da ev sahipliği yapıyor.

Gelen bilgilere göre Panattoni, Honda Civic modellerinin üretildiği bu tesiste lojistikle ilgili gelişim için 965 milyon dolarlık yatırım yaptı.