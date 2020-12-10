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    Honda, İngiltere'deki üretimi geçici olarak durdurdu

    Honda Motor, parça tedariğinde yaşanan sıkıntı nedeniyle İngiltere'deki fabrikasındaki üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2020 - 08:43
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 09:16
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    Honda, İngiltere'deki üretimi geçici olarak durdurdu

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan otomobil üreticileri, hala salgının etkilerini atlatabilmiş değil.

    Bu üreticilerden biri olan Japon otomobil devi Honda, parça tedariğinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle İngiltere'deki üretimi durdurduğunu açıkladı.

    Japon şirket yaptığı açıklamada, üretimin mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlaması için parça tedariği süreçlerinin yakından izlenmekte olduğunu ifade etti.

    Honda Sözcüsü, parça tedariğinde aksamanın Brexit ile ilişkili olup olmadığı konusunda yorum yapmadı.

    CIVIC ÜRETİYORDU

    Honda, İngiltere'nin Swindon kentinde Civic modeli araç üretiyor. Geçen yıl üretim 110 binin altında kaldı. Tesis gelecek yıl tamamen kapatılacak.

    HONDA

    Son haftalarda Birleşik Krallık konteyner limanlarında tıkanıklık artıyor ve sorunlara neden oluyor.

    Şirketler, ilk pandemik kilitlemeden sonra siparişleri artırırken, bazıları Brexit geçiş döneminin bitiminden önce malları stoklamaya yöneldikçe birikmiş işler arttı.

    Honda, tedarik sorunlarını hafifletmek için hava taşımacılığına bakıyor. Muhtemelen diğer işletmeler de aynı şeyi yapmak zorunda kalacak.

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