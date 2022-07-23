Honda Japonya'da küçülmeye gidiyor

Japon otomobil devi Honda, Japonya'daki fabrikalarında üretimi kısma kararı aldı.

Geçtiğimiz yılın başlarında otomotiv sektörünü vuran küresel çip tedarik sorunları, hala çözülebilmiş değil.

Bu nedenle birçok marka, zaman zaman fabrikalarda üretimi azaltarak kemer sıkma politikası uyguluyor.

Honda'dan üretimi azaltma kararı

Japonya'nın ikinci büyük araç üreticisi Honda Motor, tedarik zincirlerinde sıkıntıların devam etmesi ve lojistik sorunlar nedeniyle Japonya'daki fabrikalarında üretimi kısacak.

Honda'da yapılan açıklamaya göre, Suzuka'da bulunan fabrikanın 2 hattında üretim bu ay yüzde 10 ve Ağustos ayının ilk haftasında yüzde 30 civarında azaltılacak.

Saitama bölgesindeki montaj fabrikasında da üretim gelecek ayın ilk haftasında yüzde 10 civarında kısılacak. Honda, ağustos ayı için toplam üretim hedefini ise hemüz açıklamadı.