Honda, Japonya'da online araç satan ilk firma olacak

Honda Motor'un, Japonya içinde çevrimiçi araç satışı yapacağı, bu satış şeklinin Japonya'da bir ilk olacağı açıklandı.

Japonya merkezli otomobil üreticisi Honda, kendi topraklarında bir ilke imza atmak üzere.

Kamu yayıncısı NHK'nın firma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Honda, Japonya içinde internetten satış uygulaması başlatacak.

Buna göre Japon firma, koronavirüse karşı müşterilerin yüz yüze iletişimden kaçınma taleplerini dikkate aldı.

TÜM İŞLEMLER İNTERNET ÜZERİNDEN

Bu kapsamda Honda, gelecek ay başında hesaplamalar, kontratlar ve kredi yoklamaları dahil tüm satış prosedürlerini içeren internet sitesi açacak.

Sitede satış hacmi yüksek en iyi modeller yer alacak ve satış kapsam alanı şehir merkezlerinden banliyölere doğru genişletilecek.

Araç teslimatları ise halihazırda yapıldığı üzere, yetkili satış bayilerinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan bu yöntem ile Honda, Japonya'da online otomobil satan ilk marka olarak kayıtlara geçecek.