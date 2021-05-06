Honda, Japonya'daki üç tesisinde üretime ara veriyor

Honda, çip krizinin getirdiği tedarik sorunları nedeniyle Japonya'daki üç tesisinde üretime ara vereceğini duyurdu.

Otomotiv sektörünü oldukça etkileyen küresel çip krizine bir çare aranırken, üretimi etkilenen markalar arasına Honda da katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Civic Sedan modelini tanıtan şirket, Japonya'da bulunan üç tesisinde "tedarik kaynaklı" sorunlar nedeniyle üretime ara vereceğini duyurdu.

Gelen bilgilere göre, mayıs ayı itibarıyla, markanın Saitama ve Suzuka fabrikalarında sırasıyla 6 ve 5 günlük iş durdurma süreçleri başlayacak.

SORUN TAMAMEN ÇİP KAYNAKLI

Sorunun direkt olarak mikroçip kaynaklı olduğunu belirten Honda sözcüleri, markanın bu süreçte ne kadar kaybedeceğini ya da üretiminde ne denli bir düşüş yapacağını açıklamadı.

Honda'nın ve pek çok diğer markanın mikroçip tedarikçisi olan Renesas ise Nisan ayının sonu ile birlikte üretimin artacağına inanıyor. Bu hedefin ne kadar gerçekçi olacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.