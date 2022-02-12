Honda, Kanada'da üretimi durdurdu

Honda, Kanada-ABD sınırında ulaşımın sekteye uğraması nedeniyle Kanada fabrikasında üretimi askıya aldığını duyurdu.

Japon otomobil devi Honda Motor, ABD-Kanada sınırındaki bir ablukadan etkilendiğini belirterek Ontario, Alliston'daki araç montaj tesisinde üretimi askıya aldığını açıkladı.

Japon otomobil üreticisi, "Kanada ile ABD arasındaki ulaşımın kesintiye uğramasını" yakından takip ettiğini ve geçici durdurmanın gündeme geldiğini bildirdi.

Honda durumu "değişken" olarak nitelendirdi, ancak ABD'deki otomobil fabrikalarının hiçbirinde üretimi kısma planı olmadığını aktardı.

CIVIC VE CR-V ÜRETİLİYORDU

Şirket, Alliston fabrikasında Civic kompakt sedan ve CR-V kompakt crossover SUV'sini üretiyor.

Öte yandan şirket, üretimin ne zaman normale döneceği hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.