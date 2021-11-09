Honda, kâr ve satış beklentilerini düşürdü

Honda, parça tedariki ve ham madde maliyet artışı nedeniyle 2021 mali yılı net kâr beklentisini düşürdüğünü duyurdu.

Japon otomobil üreticisi Honda, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı ilk yarısı bilanço verileri ile mali yıl beklentilerini açıkladı.

Honda, parça tedariki ve ham madde maliyet artışı nedeniyle 2021 mali yılı net kârının düşeceğini tahmin ediyor.

HEDEFLER DÜŞTÜ

Açıklamaya göre firma, net kârının yüzde 17,2 düşüşle 555 milyar yene (4,9 milyar dolara) gerilemesini bekliyor. Daha önce açıklanan 780 milyar yenlik işletme kâr hedefi ise 660 milyar yene (5,81 milyar dolar) düşürüldü.

SATIŞ HEDEFİ DE DÜŞTÜ

5 milyonluk ilk satış hedefini ağustosta 4,85 milyona düşüren firma, bir kez daha hedef daralması tercih etti. Buna göre mali yıl boyunca araç satış hedefi 650 bin daha düşürülerek 4,2 milyona çekildi.

Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılında Honda, 4,55 milyon araç satışı gerçekleştirmişti.