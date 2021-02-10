Honda, küresel satışlarda 100 bin adetlik düşüş bekliyor

Honda, küresel yarı iletken sıkıntısı sebebiyle, martta sona erecek mali yılın son çeyreğinde satışlarda 100 bin adetlik düşüş olacağını tahmin ediyor.

2021'in ilk çeyreğini mevcut mali yıl son çeyreği olarak kabul eden Honda, neredeyse tüm otomobil üreticilerini etkileyen çip tedarik sorunları nedeniyle satışların düşmesini bekliyor.

Japon üreticiden yapılan açıklamaya göre firma, küresel yarı iletken sıkıntısı sebebiyle, bu dönemde dünya geneli satışlarının 100 bin adet düşeceğini tahmin ediyor.

CIVIC VE ACCORD ÇİP SIKINTISINDAN ETKİLENDİ

Düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında yarı iletken sıkıntısına değinen Honda Başkan Yardımcısı Seiji Kuraishi, şimdiye kadar yarı iletken sıkıntısının Japonya içinde kompakt 'Fit' modeli ile ABD içi 'Civic' ile 'Accord' sedan üretimlerini etkilediğini belirtti.

KÂR BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

Öte yandan, Honda mevcut mali yıl net kâr beklentisini 390 milyar yenden 465 milyar yen (4,44 milyar dolar) seviyesine yükseltti.

Net kâr beklentisinin, masraf azaltma politikaları ile Hindistan ve Endonezya’daki motosiklet satışlarının iyileşmesine bağlı olarak artırıldığı kaydedildi.

Firmanın faaliyet kâr tahmini de 420 milyar yenden 520 milyar yen (4,96 milyar dolar) seviyesine çıkarıldı. Mevcut mali yıl satış projeksiyonu 4,6 milyon araçtan 4,5 milyon araca indirildi.