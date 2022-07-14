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    Honda modellerinde güvenlik açığı tespit edildi

    Honda'nın Accord, Civic ve C-RV modellerini hedef alan otomobil hırsızları, bir güvenlik açığını ortaya çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 08:45
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    Honda modellerinde güvenlik açığı tespit edildi

    Otomobil hırsızlarının yeni hedefi Honda marka araçlar oldu. 2012 ve 2022 yıllları arasında üretilen Honda Accord, Civic ve C-RV modellerinde, yeni bir açık keşfedildi.

    Bu açık sayesinde otomobillerin kapıları açılıp motorları çalıştırılabiliyor. Üstelik hırsızlar, bu işlemi bir telsiz yardımıyla gerçekleştiriyor.

    Araştırmacılar, Rolling-PWN adını verdikleri güvenlik açığını, anahtarsız giriş sistemlerinin çoğunda kullanılan 'Rolling Code' sisteminde tespit edildi.

    Ekip, anahtara kapıyı açmak için her basıldığında, araca erişim sağlamak için belirli kodların çalışma ihtimalinin arttığını buldu.

    Araştırmacılar, araç içindeki alıcının bir kayan kod penceresi ile çalıştığını belirtiyor. Bu sayede hırsızlar kendi kodlarını senkronize edebiliyor ve araca erişebiliyor.

    honda

    Birçok araç risk altında

    Araştırmacılar, uzaktan kumanda ile açılabilen araçlara sahip herkesin risk altında olabileceğini belirtiyor. Ayrıca tehdidin diğer markaların araçlarını etkileyebileceği ve Honda'nın şu anda bir çözüme sahip olmadığı söyleniyor.


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