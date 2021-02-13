Honda modellerinde şubat ayına özel kampanyalar

Honda, Honda Civic Sedan ve HR-V modellerinde şubat ayına özel kampanyalar düzenliyor. İşte güncel Honda fırsatları...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, normalleşme ile birlikte yeniden eski günlerine dönmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor.

Biz de ülkemizdeki araç üreticilerinin sunduğu kampanyaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

HONDA'DAN ŞUBAT KAMPANYASI

Honda, Civic Sedan ve HR-V modellerine sahip olmak isteyenler için şubat ayı kredi kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda Civic Sedan modellerinde, şubat ayında 90 bin TL'lik kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranı ile 12 ay taksit seçeneği sunuluyor.

Honda'nın HR-V modellerine sahip olmak isteyenler içinse şubat ayı boyunca 70 bin TL'ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,80'den başlayan faiz oranı ile 15 ay taksit imkanı sağlanıyor.

Honda Civic Sedan; C segmentinde LED far, deri döşeme, açılır tavan ve navigasyon gibi donanımları ile en çok tercih edilen modellerden biri olarak öne çıkıyor.

Honda Civic Sedan, geniş iç ve bagaj hacminin yanı sıra, koltukları, ergonomik vites kolu, kaliteli yüzeyleri ve hassas geri bildirimle daha kontrollü bir sürüşü destekleyen direksiyon sistemiyle gelişmiş ve sportif bir sürüş deneyimi sunuyor.