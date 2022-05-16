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    Honda NT1100 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

    Honda NT1100 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

    Performansıyla dikkat çeken Honda NT1100, ülkemizdeki motor tutkunlarıyla buluştu.
    • 16.05.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 10:12
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    Honda’nın Turing segmentindeki yeni modeli NT1100, 14 Mayıs 2022 itibarıyla Türkiye'de yollara çıktı.

    Mat İridyum Gri Metalik, Parlak İnci Beyazı ve Grafit Siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile satışa çıkan modelin özelliklerine daha yakından bakıyoruz.

    AA'da yer alan habere göre; hız sabitleme, yan çantalar ve ısıtmalı elciklerin standart olarak sunulduğu modelde; 3 farklı sürüş modu, kişiselleştirilebilir 2 kullanıcı seçeneği, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) ve Ön Tekerlek Kalkış Kontrolü gibi elektronik sistemler de kullanıcılarına üst seviye bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

    honda

    Teknik detaylar

    Africa Twin modelinde yer alan ve yeni NT1100 modelinde de kullanılan 1.084 cc SOHC 8 supaplı paralel çift silindirli motor, 7 bin 250 d/d’da 75 kW güç ve 6 bin 250 d/d’da 104 Nm tork kullanıma sunuyor.

    10.1:1 sıkıştırma oranı ile 270° kademeli krank mili ve düzensiz ateşleme aralığı sağlıyor. Elektronik Gaz Kelebeği (TBW), motor yönetimi sağlarken PGM-FI gaz kelebeği, NT1100’ün gövdelerini besliyor.

    motor

    Türkiye fiyatı

    Honda’nın yeni NT1100 modeli; Mat İridyum Gri Metalik, Parlak İnci Beyazı ve Grafit Siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile manuel şanzımanlı versiyonu 298 bin TL’den, DCT şanzımanlı versiyonu ise 310 bin TL’den satışa sunuluyor.

    honda


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