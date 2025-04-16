Honda otomobil üretimini ABD'ye taşımayı planlıyor

Haber Merkezi

Japon otomobil üreticisi Honda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni tarifelerin ardından üretim stratejisinde önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Nikkei gazetesinde yer alan habere göre; Honda, bu tarifelerden olumsuz etkilenmemek adına üretimini ABD'ye kaydırmayı planlıyor.

HONDA'NIN HEDEFİ

Honda'nın yeni stratejisinin temel hedefi, ABD'de satılan araçların yüzde 90'ının yerel olarak üretilmesini sağlamak.

Bu iddialı hedef, şirketin ABD pazarındaki üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmasını gerektiriyor.

Şu ana kadar şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmemiş olsa da bu planın hayata geçirilmesi halinde Honda'nın ABD'deki araç üretiminde iki ila üç yıl içinde yüzde 30'a varan bir artış yaşanabileceği belirtiliyor.

TRUMP'TAN TARİFE KONUSUNDA ESNEKLİK SİNYALİ

ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayında Meksika ve Kanada'ya karşı ve sonrasında mart ayında ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yönelik yüzde 25 vergi açıklamıştı.

Bu tarifeler, otomobil sektöründe büyük bir endişe yaratmıştı. Ancak dün Trump'tan, ithal edilen otomobil ve otomobil parçalarına uygulanan yüzde 25 gümrük vergisinde değişikliğe gitmeyi değerlendirdiğine yönelik açıklamalar geldi.

Sektör temsilcileri, tarifelerin otomobil fiyatlarını binlerce dolar artırabileceğini belirtirken, Trump "araba üreticilerinin biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu çünkü otomobilleri ABD'de üreteceklerini" söyledi.