Honda Prelude, 14 Şubat'ta Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Honda, altıncı nesil Prelude ile ikonik modelini modern teknolojilerle harmanlayarak yeniden otomobil tutkunlarının beğenisine sunuyor.

Markanın sürüş keyfini merkeze alan bu yeni hibrit modeli, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü itibarıyla Türkiye'de resmen satışa sunulacak.

HİBRİT GÜÇ VE YÜKSEK PERFORMANS

5 milyon 400 bin TL satış fiyatıyla listelere giren Prelude, Honda'nın e:HEV tam hibrit güç aktarma sisteminden besleniyor.

Araçta bulunan 2.0 litrelik benzinli ünite ve çift elektrikli motor kombinasyonu, toplamda 184 beygir güç üreterek yüksek verimlilik ve performans sağlıyor.

SÜRÜŞ ZEVKİNİ ARTIRAN TEKNOLOJİLER

Civic Type R modelinden miras alınan şasi teknolojisine sahip olan araçta, vites geçiş hissini ve motor sesini sanal olarak simüle eden S+ Shift sistemi bulunuyor.

Sürücüler, direksiyon arkasındaki kulakçıklar ve dört farklı sürüş modu sayesinde aracın tepkilerini kişisel tercihlerine göre ayarlayabiliyor.

Sürücüler, tek bir düğmeyle “Konfor”, “GT”, “Spor” ve “Kişisel” olmak üzere dört farklı sürüş modu arasında kolayca geçiş yapabiliyor.