Honda, Red Dot Tasarım Ödülleri'nde 4 ödül kazandı 2023 Red Dot Tasarım Ödülleri’nde Honda’nın Civic e:HEV ve Civic Type R otomobil modelleri ile CB750 Hornet ve XL750 Transalp motosiklet modelleri, 4 ödülün sahibi oldu.

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Dünyanın en prestijli uluslararası ödülleri arasında yer alan Red Dot Tasarım Ödülleri’nde 2023 yılının kazananları açıklandı.

Honda, otomobil kategorisinde yeni Civic e:HEV ve Civic Type R modelleri ile motosiklet kategorisinde ise CB750 Hornet ve XL750 Transalp modelleri ile 4 ödülün sahibi oldu.

Honda tasarımları, Red Dot Tasarım Ödülleri’nde art arda 4 yılda toplam 13 ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda AR-GE Tasarım Merkezi Operasyon Direktörü Toshinobu Minami, üst üste 4’üncü kez birden fazla kategoride Honda ürünleri ile tasarım ödülü almanın, özellikle Honda’nın 75’inci yılı için geliştirme süreçlerindeki başarıya yönelik değerli bir kanıt olduğunu belirtti.

Toplam ödül sayısı 13 oldu

2020 yılında Honda e’nin kazandığı 'En İyinin En İyisi' ödülü de dahil olmak üzere Honda’nın toplam Red Dot Tasarım Ödülleri’nin sayısı 13'e yükseldi.

2020 yılından beri ödül kazanan Honda’nın, hem Honda e hem de CBR1000RR-R Fireblade SP modelleri Essen’deki dünyanın en önemli çağdaş tasarım sergilerinden biri olan Red Dot Tasarım Müzesi’nde sergileniyor.