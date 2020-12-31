Honda, Rusya pazarından çekilme kararı aldı

Yılın ilk 11 ayında Rusya'daki otomobil satışları yüzde 15 düşen Honda, ülkedeki araç satışını durduracağını açıkladı.

Toyota ve Nissan'ın ardından Rusya'da üretim yapmayan bir diğer Japon marka olan Honda, ülkede geçtiğimiz ay 79 adet araç satabildi.

Ülkedeki otomobil satışlarının 1,3 milyon seviyesinde gerçekleştiği, Honda'nın Rusya'daki ocak-kasım satışlarının ise yüzde 15 oranında azaldığı belirtiliyor.

RUSYA'DAN ÇEKİLİYOR

Japon otomotiv üreticisi Honda, Rusya pazarından çekileceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, 2022'den itibaren ülkedeki bayilere yeni araç gönderilmeyeceği kaydedildi.

Atılan adımın, şirketin bölgedeki operasyonlarını yeniden yapılandırması kapsamında olduğu belirtiliyor.

Şirket açıklamasında, Honda'nın Rusya pazarında motosikletleri ve güç seçenekleri ile faaliyet göstermeye devam edeceği bilgisi yer aldı. Ayrıca, Honda'nın satış sonrası operasyonlarının da devam edeceği belirtildi.

Japon üretici Honda, yeniden yapılanma kapsamında Türkiye'nin de aralarında olduğu dünyanın farklı bölgelerindeki üretim faaliyetlerine 2022 itibarıyla son vermeye hazırlanıyor.

