Honda, tedarik sıkıntısı nedeniyle üretimi bir hafta durduracak

Honda, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle ABD ve Kanada'da tüm üretimi bir hafta boyunca durdurma kararı aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan otomobil üreticileri, hala salgının etkilerini atlatabilmiş değil.

Bu üreticilerden biri olan Japon otomobil devi Honda, son zamanlarda tüm otomobil üreticilerini etkileyen çip tedarik sorunları nedeniyle zor durumda.

Geçtiğimiz yıl sonunda, İngiltere'deki üretimini geçici olarak durduran Japon marka, şimdi de ABD ve Kanada'daki üretimlerde aksaklık yaşıyor.

ÜRETİM 1 HAFTA DURACAK

Honda, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle ABD ve Kanada'daki otomobil fabrikalarında üretimi bir hafta durdurmak zorunda kalacak.

Japon otomobil üreticisi, "koronavirüs etkileri, bazı limanlardaki yoğunluk, mikroçip darlığı ve geçtiğimiz birkaç hafta yaşanan sert kış koşulları" gibi unsurların etkisini dile getirerek, "Bu sorunlar gelecek hatfa ABD ve Kanada fabrikalarının tümünde bazı üretim kesintilerine neden olacak." açıklamasında bulundu.

Honda, üretimin durdurulmasından etkilenecek araç sayısını belirtmezken, "Satın alma ve üretim takımları durumun etkisini azaltmak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Şirket, üretimin askıya alındığı dönemde Honda çalışanları için "Kesintilerden etkilenen fabrikalarda çalışma fırsatları devam edecek." açıklamasında bulundu.

ETKİLENEN MODELLER

Geçtiğimiz ay yarı iletken sıkıntısına değinen Honda Başkan Yardımcısı Seiji Kuraishi, şimdiye kadar yarı iletken sıkıntısının Japonya içinde kompakt 'Fit' modeli ile ABD içi 'Civic' ile 'Accord' sedan üretimlerini etkilediğini belirtmişti.