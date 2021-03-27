Honda Türkiye Gebze’deki üretim tesislerini devretti

Honda Türkiye, Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğu'na devretmek üzere anlaşmaya vardığını açıkladı.

Japon otomotiv devi Honda, Türkiye’deki üretim faaliyetini 2019 yılında yaptığı açıklamayla 2021 yılında durduracağını belirtmişti.

Markanın yeni üretim ağı ve elektrikli otomobil üretimi stratejisi doğrultusunda alınan bu karar Türkiye’yedeki Honda hayranlarını üzmüştü.

Honda Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Honda Türkiye AŞ Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya vardı.

EYLÜL AYINDA DEVREDİLECEK

Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde, söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021’den sonra gerçekleştirilecek.

1992 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Honda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile kaliteli hizmet sunmaya devam edecek.

Faaliyetlerini İstanbul’daki Genel Müdürlüğünde gerçekleştirecek olan Honda Türkiye AŞ, etkin bayi ağı ile Türkiye için değer yaratmayı sürdürecek.

Honda, Türkiye’deki fabrikasında Civic Sedan modelini üretiyor. 1997 yılında marka burada ilk defa üretime başlamıştı. Yıllık 38 bin üretim adedi olan bu fabrikadaki çalışan sayısı ise 770 kişi olarak belirtiliyor