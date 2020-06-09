Honda Türkiye, siber saldırı nedeniyle üretimi durdurdu

Honda, küresel otomobil ve motosiklet üretiminin bir kısmının siber saldırı nedeniyle durduğunu açıkladı.

Bilgisayar korsanları tarafından yapılan siber saldırılar nedeniyle dev şirketler, milyon dolarlık zararlara uğratılabiliyor. Geçtiğimiz pazartesi günü, bu şirketlere bir yenisi daha eklendi.

Japon otomobil üreticisi Honda, küresel otomobil ve motosiklet üretiminin bir kısmının siber saldırı nedeniyle durduğunu açıkladı.

Honda sözcüsü yaptığı açıklamada, şirket sunucularının fidye yazılımından etkilenmiş olabileceğinin düşünüldüğünü söyledi.

BAZI FABRİKALARDA ÜRETİM DURDURULDU

Pazartesi günü gerçekleştirilen şüpheli saldırı nedeniyle kalite kontrol sistemlerinin zarar görmediğinden emin olmak isteyen Honda'nın bazı fabrikalarındaki üretimi durdurması, şirketin küresel üretimini etkiledi.

TÜRKİYE'DEKİ ÜRETİM DE ETKİLENDİ

Şirket sözcüsü, bugün itibarıyla birçok fabrikada üretimin yeniden başladığını; ancak fidye yazılımının üretim sistemlerini kesintiye uğratması nedeniyle Ohio'daki ana fabrikanın yanı sıra Türkiye, Hindistan ve Brezilya'daki fabrikalarda üretimin henüz başlamadığını açıkladı.